Seveso: quattro classi a casa per tre casi di positività al Covid

Nuovi casi di Covid a scuola in città a Seveso. L’Istituto Comprensivo Via Adua ha informato il Comune che, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di un alunno, per una classe della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani è stata disposta, su indicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.

All’Istituto Comprensivo Via De Gasperi, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di un alunno, una sezione della scuola dell’infanzia Gianni Rodari è stata posta, su disposizione dell’ATS Brianza, in isolamento domiciliare (quarantena) fino al 5 novembre 2020; inoltre, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di una collaboratrice scolastica, due sezioni della stessa scuola sono state poste in isolamento cautelativo.

