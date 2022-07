Ha finto delle avances per abbracciare un commerciante, al quale con abilità è riuscita a sfilare l’orologio. Il furto della sexy ladra in un negozio di elettrodomestici nel quartiere Santa Valeria a Seregno.

Sexy ladra ruba l'orologio a un negoziante

Nei giorni scorsi furto in mattinata in un negozio di elettrodomestici a Santa Valeria. In azione una sexy ladra sulla quarantina, forse una zingara, di bell'aspetto e con il seno prosperoso. Profittando di un momento in cui non erano presenti clienti, la donna ha finto delle avances al titolare, che l'ha subito respinta. Ma in un attimo, con molta abilità, è riuscita a sfilare l'orologio dal polso, senza nemmeno farsi notare.

La donna credeva che fosse un Rolex

La sexy ladra, probabilmente, credeva che l'orologio fosse un prezioso Rolex, invece era soltanto una copia sebbene molto fedele. Anche un'ora prima del furto aveva raggiunto il negozio con il pretesto di chiedere al titolare un’informazione stradale. Ma in quel momento c’era anche il figlio e così la donna si è allontanata a bordo di un’auto, una Volvo station wagon di colore grigio, guidata da un complice che l’aspettava oltre la farmacia comunale. Pochi giorni fa un altro episodio nel caratese.

