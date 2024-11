Sfondano muri a colpi di mazza e rubano in due ristoranti e al Mascheroni sport

Ladri scatenati a Giussano: a colpi di mazza hanno sfondato i muri di due ristoranti in viale Como e al negozio Mascheroni sport. Ennesimo furto anche all'oratorio di Robbiano.

In viale Como e via Prealpi

Hanno sfondato i muri a colpi di mazzate e poi sono andati dritti alla cassa, rovistando ovunque e portandosi via il contante rimasto come fondo cassa ma soprattutto provocando parecchi danni.

Ladri scatenati in via Como e via Prealpi. La scorsa domenica 27 ottobre, probabilmente una banda ben organizzata, ha messo a segno diversi colpi, passando dai locali ai negozi di abbigliamento.

Sono infatti stati denunciati furti al Nima sushi, al Rosita galletto e birra e al Mascheroni sport.

A colpi di mazza

Le primi due attività di ristorazione sono confinanti e i ladri dopo essere entrati nel primo locale sono passati al secondo a colpi di mazza. Agendo indisturbati e senza farsi disturbare dai sistemi di allarme.

«Hanno distrutto il muro usando una mazza - ha raccontato il titolare del ristorante «Rosita», aperto a fine agosto in viale Como - hanno portato via poca roba, qualche contante dal cassetto, un Ipad, ma hanno però fatto parecchi danni. Abbiamo dovuto rifare il muro. Sono entrati la notte del 27 ottobre e prima di noi sono passati al Nima sushi, ristorante con il quale confiniamo. Lì hanno fatto ancora più danni, rompendo porta e sfondando il muro».

Furto al Mascheroni

La stessa tecnica sarebbe stata usata per fare il colpo al negozio di abbigliamento «Mascheroni sport» in via Prealpi, nella notte del 22 ottobre.

I ladri sono entrati di notte dalla parte posteriore del negozio, quella vicino al cimitero, sfondando a colpi di mazza un muro e poi, una volta all’interno hanno fatto incetta di abbigliamento sportivo.

Già in passato il negozio dei Mascheroni era stato preso di mira; si erano verificate delle rapine in orario di chiusura, ma anche un altro furto molto simile a quello appena avvenuto. Anche in quella occasione infatti i malviventi avevano praticato un foro nel muro perimetrale, utilizzando trapani e altri ausili e in poco tempo arraffato parecchia merce.

Ladri di nuovo all'oratorio di Robbiano

Non c’è pace per don Giuseppe Corbari che si occupa della chiesa di Robbiano, vittima nuovamente di furti all’oratorio. Nelle ultime due settimane, sembra che i ladri si siano proprio accaniti contro la parrocchia della frazione: sono entrati in canonica già tre volte in pochi giorni e settimana scorsa hanno preso di mira ancora una volta l’oratorio in via Don Pifferi.

Via con amplificatore, casse e microfoni

«E’ la stessa mano che colpisce - ha spiegato don Giuseppe - approfitta della vulnerabilità del luoghi che stiamo cercando di mettere il più possibile in sicurezza e arraffa quello che trova, facendo sempre tanti danni. Per ben tre volte, l’ultima lo scorso martedì sera, qualcuno è entrato in oratorio. Hanno portato via amplificatore, microfoni, casse e altra strumentazione che viene usata in chiesetta».

Questa volta però potrebbe essere l’ultima, visto che le immagini di video sorveglianza hanno ripreso la scena.