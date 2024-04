Sfregiò al volto un uomo, muratore arrestato in un cantiere di Arcore

Nell’ambito dei servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio svolti nella Provincia di Monza e della Brianza durante lo scorso fine settimana, le Compagnie Carabinieri di Desio, Monza e Seregno, attraverso le Stazioni e i Nuclei Operativi e Radiomobili dipendenti, sono state impegnate, nel periodo compreso tra il 12 e il 14 aprile 2024, in diverse attività operative.

Arrestato un muratore a Bernate

Nello specifico i carabinieri sono intervenuti anche ad Arcore, nella frazione di Bernate, dove sono scattate le manette ai polsi, in esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, per 40enne di origini marocchine, residente a Cislago (VA).

L'uomo era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai danni di un uomo.

Lo sfegiò ai danni di un uomo avvenne a Milano nel 2020

Il fatto venne commesso a Milano nel mese di agosto del 2020 ma le manette per l'uomo sono scattate solamente pochi giorni fa. Il marocchino è stato rintracciato in un cantiere edile di Bernate dove lavorava, ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza.