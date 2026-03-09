Sfugge alla vista del papà, paura fuori da scuola per una bimba di 4 anni

Era sfuggita al controllo del papà, impegnato a recuperare il figlio maggiore alla scuola primaria Diaz di Meda: bimba di quattro anni tratta in salvo dagli agenti della Polizia Locale.

La Polizia Locale nota una bimba da sola fuori dalla scuola Diaz

E’’ successo nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, al termine delle lezioni scolastiche. Il vicecommissario Antonino Brasile e il sovrintendente Dante Schinetti, in servizio in via Giovanni XXIII per garantire l’uscita in sicurezza degli studenti, tra la folla di genitori e nonni hanno notato una bimba da sola, che camminava guardandosi intorno. Le si sono quindi avvicinati e con dolcezza hanno cercato di rassicurarla e di capire se qualcuno la stesse cercando.

Era sfuggita alla vista del papà

Poco dopo hanno appreso che c’era un ragazzo in via Degli Angeli Custodi che stava cercando sua figlia, con lui fino a poco prima. E’ stato quindi avvisato del ritrovamento e, dopo averlo identificato e aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, gli agenti hanno riconsegnato la piccola al papà. Il giovane ha spiegato di essere stato prima a prendere la bimba all’asilo, per poi recarsi con lei alla Diaz a ritirare il figlio maggiore. Ma nella confusione all’uscita da scuola ha improvvisamente perso di vista la piccola.

Recuperata dai vigili, la bimba è stata riconsegnata al genitore

Fortunatamente tensione e preoccupazione sono durate solo pochi istanti, perché grazie al tempestivo intervento degli agenti la bimba è stata rintracciata e riaffidata al genitore.

«Questo episodio dimostra l’importanza della presenza della Polizia Locale tra la cittadinanza – commenta il comandante Claudio Delpero – Siamo un presidio sempre al servizio dei medesi nei più disparati contesti».

NELLA FOTO DI COPERTINA ANTONINO BRASILE E DANTE SCHINETTI