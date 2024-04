Traffico completamente bloccato in questi minuti in via Cesana e Villa a Biassono dove, poco lontano dall'Eurospin, si è aperta una voragine sulla strada.

Si apre una voragine in strada a Biassono, traffico paralizzato

Ancora non è chiaro cosa abbia provocato il cedimento del manto stradale, avvenuto sulla corsia che da Monza conduce verso Carate. Quel che è certo è che una vettura in transito proprio in quel momento è rimasta con una ruota praticamente sospesa nel vuoto, oltre ad aver subito diversi danni.

Sul posto in questo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Biassono per la gestione della viabilità, fortemente compromessa a seguito dell'interruzione della circolazione in direzione Carate.

Seguiranno aggiornamenti appena disponibili