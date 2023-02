Si barrica nel bagno del treno bloccandone la corsa: interviene la Polizia

Si è barricato nel bagno del treno regionale 25061 costringendo il personale del mezzo a interrompere la corsa fermandosi alla stazione di Seregno. Qui, intorno alle 16.30, sono intervenuti i poliziotti della Questura della sezione Polizia ferroviaria e del reparto prevenzione crimine di Milano.

Gli agenti sono saliti sul convoglio, fermo al binario 1, e hanno iniziato a parlare con l'uomo chiuso in bagno che nel frattempo continuava ad urlare e a pronunciare frasi sconnesse. A un certo punto il tono della voce del soggetto è iniziato a calare fino ad arrivare progressivamente al silenzio.

E' stato in quel momento che i poliziotti, non escludendo un malore, sono riusciti ad aprire dall’esterno la porta. Davanti a loro hanno trovato un giovane, in stato di alterazione, completamente nudo ed accasciato sul water che continuava a farfugliare frasi senza senso.

L'arrivo del 118

Il personale del 118 è dunque intervenuto per visitare il ragazzo poi identificato in un 22enne italiano, residente in provincia di Trento, con numerosi precedenti di polizia per danneggiamento, in un caso anche seguito da incendi, guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente con feriti, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta, assunzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo dopo qualche minuto si è ripreso ed è stato aiutato a rivestirsi per poi essere accompagnato in Questura. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio ed il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’emissione nei suoi confronti della misura di prevenzione del foglio di via per anni tre.