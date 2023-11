Si è arreso dopo 24 ore l'uomo barricato in casa. Ieri sera, giovedì, il trentenne di Limbiate ha aperto la porta a sanitari, Carabinieri e Vigili del Fuoco

L'uomo barricato in casa ha aperto la porta

Ha finalmente aperto la porta dopo 24 ore il trentenne che si è barricato in casa a Limbiate dalle 21 di mercoledì sera alle 21 circa di ieri, giovedì. I Vigili del Fuoco erano pronti a fare irruzione dai balconi nell'appartamento al primo piano di uno stabile di via Tolstoj, quando i Carabinieri, al termine di una notte e di un'intera giornate di trattive, sono finalmente riusciti a convincere l'uomo a farli entrare. Una volta all'interno dell'abitazione, gli operatori lo hanno condotto fuori da palazzo, poi è salito sull'ambulanza che lo ha accompagnato all'ospedale dove è stato ricoverato in Psichiatria.

In 24 ore accorsi diversi mezzi di soccorso

Il trentenne si era chiuso in casa dopo aver malmenato il padre (poi medicato al Pronto soccorso), insultava e minacciava di fare del male a chiunque provasse ad entrare. In 24 ore di presidio sotto il palazzo di via Tolstoj si sono alternati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco della zona e da Monza, Carabinieri della Compagnia di Desio, Polizia Locale di Limbiate, ambulanza e auto medica. Ieri sera, al momento della conclusione dell'emergenza, i Vigili del Fuoco presenti arrivavano dai distaccamenti di Bovisio Masciago e Lazzate.