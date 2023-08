Si è spenta la donna più longeva di Villasanta

Lo scorso 31 maggio aveva raggiunto un traguardo incredibile, soffiando 103 candeline. E per l'occasione venne festeggiata nache dal sindaco Luca Ornago e dall'assessore Laura Varisco.

Ieri mattina, domenica 27 agosto 2023, è volata in cielo nella casa di riposo Villa San Clemente di San Fiorano, dove si trovava da parecchi anni. Villasanta piange Alessandrina Rossi, conosciuta da tutti come Sandra, la donna più anziana del paese.

Arzilla e sempre di buon umore, il ricordo di chi l'ha conosciuta

Sempre con il sorriso sulle labbra, vispa e arzilla: questo il ricordo di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La donna lascia le sorelle Anna e Graziella oltre alle nipoti e parenti tutti.

Di Alessandrina Rossi ne avevamo parlato lo scorso mese di maggio, quando aveva festeggiato il 103esimo compleanno e ancora nel 2019 quando in occasione dei festeggiamenti per il novantesimo di fondazione del Comune di Villasanta, aveva parlato a lungo della sua infanzia in un'intervista pubblicata sul Giornale di Vimercate.

La sua storia

La 103enne nacque il 31 maggio del 1920 dall’amore di Maria Radaelli e Lorenzo Rossi, storico volto dell’imprenditoria locale per via del suo lavoro di lavandaio. Un vero e proprio impero creato nel 1924. Con il passare degli anni la gestione dell’attività di famiglia è passata di generazione in generazione, sempre sotto lo sguardo attento di nonna Alessandrina, che nel corso del tempo non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.

Originaria della Santa, la donna si era poi trasferita nel quartiere Cederna di Monza insieme al marito Luigi Teruzzi. Rimasta vedova, decise di fare ritorno nella sua casa natale, prima di sposarsi in seconde nozze con Carlo Crippa nel 1976.

Abile ricamatrice

Abile ricamatrice, la donna iniziò a lavorare nel laboratorio di confezioni di biancheria per la casa della sorella Graziella e vi rimase fino al raggiungimento della pensione. Un amore, quello nutrito da Alessandrina verso la famiglia, sempre ricambiato dai suoi cari che hanno sempre partecipato ai compleanni festeggiati dalla donna in casa di riposo.

"Sono originaria della Santa - aveva raccontato con orgoglio nonna Alessandrina in esclusiva al Giornale di Vimercate nel luglio del 2019 in occasione dei festeggiamenti per il novantesimo di fondazione del Comune di Villasanta - Avevo 9 anni quando avvenne la fusione tra Villa San Fiorano e l’allora frazione di Monza che si chiamava "La Santa". Ricordo che in quegli anni c’erano ancora poche costruzioni in paese e c’erano tanti prati e quanto erano belle le rogge: la Ghiringhella e il fiume Lambro. Io ho lavorato per alcuni anni nell’azienda del papà che si trova ancora tutt’oggi vicino a piazza Daelli. Poi mi sposai con Luigi Teruzzi e mi trasferii nella frazione di Cederna a Monza. Poi, una trentina di anni fa tornai a Villasanta nella casa dove nacqui per accudire i nipoti. Di quegli anni ricordo che c’era molta rivalità tra gli abitanti delle due frazioni. Ma il fatto di unirsi è stato positivo".

Le esequie

Le esequie della donna verranno celebrate domani, martedì 29 agosto 2023, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Anastasia.