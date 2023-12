Si è spento a 101 anni Angelo Lerco, era stato prigioniero due volte

Lo scorso anno aveva compiuto 100 anni e per l'occasione anche il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, era stato a fargli visita complimentandosi per il grande traguardo raggiunto e soprattutto per la lucidità e memoria con cui riusciva a ricordare e raccontare gli anni della sua giovinezza.

Si è spento a 101 anni Angelo Lerco

Angelo Lerco, 101enne si è spento nelle ultime ore circondato dall'affetto dei suoi cari: la moglie Cornelia, i figli Gian Paolo e Giovanni e tutti gli altri parenti. I funerali si terranno ad Arcore, nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Eustorgio mercoledì 13 dicembre alle 14.15.

Una vita fatta di sacrifici, guerra, prigionia e fame, quella vissuta da Angelo Lerco, ma anche di tanto amore per la moglie Cornelia, 90 anni, per i due figli e i quattro nipoti.

Lerco aveva davvero tante passioni e una memoria di ferro: lo scorso anno, proprio in occasione del suo compleanno, ci aveva raccontanto con dovizia di particolari i tanti avvenimenti, tristi e felici, che hanno costellato la sua lunga vita. Al traguardo dei 100 anni riusciva a portare avanti ancora le sue grandi passioni: coltivare l'orto e travasare il vino dalle damigiane alle bottiglie.

Nato nel 1922 ha trascorso una giovinezza difficile

Il centenario era nato il 29 aprile del 1922 a Mezzago di Sotto, in provincia di Verona, ma è arcorese dal 1954, quando si unì in matrimonio alla sua amata Cornelia. In Brianza ha creato la sua famiglia e ha lavorato come operaio prima alla Falck di Sesto san Giovanni e poi ad Arcore, specializzandosi come elettricista.

Era stato prigioniero due volte