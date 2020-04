Si è spento Antonio Magni, membro storico della sezione arbitri di Seregno. Viveva ad Arosio, paese di cui è stato sindaco per 16 anni.

“L’Amministrazione Comunale, commossa, partecipa al lutto della cara signora Anna e di tutti i parenti, nel ricordo del Cav. Rag. Antonio Magni, memore del grande ed encomiabile impegno da Lui profuso per la promozione sociale del nostro Comune, negli anni in cui è stato Sindaco di Arosio, e poi da Direttore e Presidente della fondazione Anna Borletti di Arosio”.

Per tanti anni sindaco di Arosio

Con parole di cordoglio il sindaco Alessandra Pozzoli e l’amministrazione comunale di Arosio hanno annunciato la scomparsa di Magni. Classe 1927, è stato sindaco di Arosio per 16 anni ma anche membro dell’Associazione Italiana Arbitri dal 1948 dalla quale ha ricevuto una spilla d’oro con il tricolore per i 70 anni di appartenenza alla sezione di Seregno.

Dopo aver diretto il Campionato semi-professionistico (l’attuale Serie D) e aver fatto da osservatore agli arbitri di Serie C, è stato presidente di Sezione per 12 anni, dal 1978 al 1990, per poi diventare presidente Onorario nel 2004.

L’impegno nel sociale

Oltre all’impegno nello sport non è mancato quello civico e nel sociale. Magni infatti nel 1983 ha iniziato la sua attività come direttore all’interno della Fondazione Anna Borletti onlus, residenza socio assistenziale di Arosio. E’ divenuto vicepresidente del 2001 e infine presidente onorario nel 2013.

