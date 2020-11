Si è spento Domenico Stromboli, colonna portante della Dipo Calcio di Vimercate. Aveva 89 anni. A darne notizia nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre, è stata la stesa società.

“Oggi ci ha lasciato un pezzo di storia della Dipo, Domenico Stromboli. Condoglianze sentite da parte di tutta la società alla famiglia e ai suoi cari. Ci mancherai Stromboli”

Con queste poche righe ma profondamente sentite la società calcistica Dipo di Vimercate ha annunciato questa mattina la scomparsa di Domenico Stromboli, una colonna portante del club calcistico brianzolo. Classe 1931, l’89enne è stato un punto di riferimento della società fin dagli anni 70′ e poco tempo fa era stato anche premiato per il suo grande contributo assieme a Giuseppe Brambilla.

Impegnato nella società dal 1970

Domenico Stromboli, nato ad Andri, in provincia di Salerno, era arrivato in Dipo grazie all’iscrizione del figlio nel 1970. Si era proposto subito come dirigente accompagnatore della squadra. E’ rimasto legato alla società anche dopo che il figlio ha smesso di giocare negli anni Ottanta. E’ diventato poi accompagnatore e dirigente della Prima squadra. Ha ricoperto per circa 20 anni anche il ruolo di magazziniere. Nonostante l’età ha continuato fino all’ultimo a dare il suo importante contributo per la società e i suoi giocatori.

