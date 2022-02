Si è spento il sorriso di Fiore: commosso addio alla collaboratrice scolastica

Il ricordo

Aveva 48 anni e lavorava alla primaria di Verano

Da un anno e mezzo Fiorella Orsino, 48 anni, lottava contro la malattia: grande cordoglio a Giussano dove viveva e a Verano, dove lavorava.

Solare e combattiva

Solare, combattiva, divertente, con tanti amici e tanta vitalità. Così viene ricordata da tutti Fiorella Orsino, 48 anni, di Giussano, per tutti solo «Fiore», collaboratrice scolastica alla primaria di Verano.

Una donna forte che ha lottato con coraggio e determinazione, per oltre un anno, contro una malattia che purtroppo non le ha dato scampo. La giussanese si è spenta nella sua casa in via Milano, dove viveva con la mamma.

Dal 2013 lavorava alla primaria di Verano

Amava il suo lavoro, i bambini e la scuola: Fiorella Orsino è stata collaboratrice scolastica all’istituto comprensivo di Verano; era arrivata nel 2013 e nel corso di quegli anni ha saputo farsi apprezzare e creare rapporti di amicizia molto forti. Tutto il personale della scuola ha voluto ricordarla, pubblicando sul sito dell’istituto una lettera: "Averti conosciuta è stata una grande gioia. La tua allegria, il tuo tono di voce squillante, la tua voglia di ridere, la tua voglia di vivere hanno riempito le nostre giornate, e dimenticare tutto questo sarà impossibile", hanno scritto.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA DOMANI, MARTEDI' 15 FEBBRAIO, IL SERVIZIO COMPLETO