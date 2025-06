Se non fosse stato per il suo coraggio e la sua prontezza di riflessi, oggi staremmo parlando di una tragedia. E invece, fortunatamente, quella che sembrava destinata a essere una brutta storia con un epilogo ancora peggiore, si è conclusa con il proverbiale lieto fine.

Si getta oltre le sbarre e salva un uomo caduto sui binari

Protagonista della vicenda è un 60enne di Arcore che lo scorso giovedì mattina ha letteralmente salvato la vita di un anziano che, in evidente stato di difficoltà, è caduto lungo i binari della ferrovia senza riuscire più a rialzarsi. Il tutto mentre il passaggio a livello di Bernate era chiuso e con almeno due treni in transito che non hanno centrato il poveretto solo per una questione di centimetri.

L'allarme al passaggio a livello di Bernate

L’allarme è scattato intorno alle 13 in via Grandi. L’uomo, un anziano di origine peruviane residente nella Bergamasca, stava camminando lungo i binari in direzione di Monza quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra. In stato confusionale e con un abbigliamento trasandato, senza documenti e senza telefono, ha cercato di rialzarsi mentre le sbarre del passaggio a livello, ma senza riuscirci. Ad accorgersi di lui, un uomo sulla sessantina intento a fare jogging che stava passando proprio lungo la via. E’ stato lui a notare l’anziano per primo e, senza esitare un attimo, a buttarsi oltre le bandelle per soccorrerlo.

Un gesto di grande coraggio

Una manciata di secondi che però sono parsi un’eternità: l’uomo lo afferra, lo solleva e lo spinge oltre la sbarra proprio mentre su quello stesso binario sta per transitare un convoglio, il secondo in pochi minuti, che non centra in pieno il malcapitato per un soffio. Il passante, dopo essersi accertato delle condizioni del vecchietto, ha chiamato il 118. A precipitarsi sul posto sono i soccorritori dell’Avps di Vimercate, che dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno accompagnato in ospedale a Vimercate per gli accertamenti di rito.

