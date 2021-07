Si intrufolano nel parco per festeggiare la fine della scuola, "puniti" con lavori in biblioteca

Si sono intrufolati di sera nel parco per festeggiare la fine della scuola e degli esami: beccati dalle telecamere, sono stati «puniti» con lavori socialmente utili alla biblioteca civica Bertoni. E’ successo ad un gruppo di giovanissimi che hanno deciso di festeggiare la fine della scuola e degli esami infiltrandosi nell’area verde di Palazzo Rezzonico a Barlassina, di sera non accessibile da parte della cittadinanza.

Si intrufolano nel parco per festeggiare la fine della scuola

I giovani, riusciti ad entrare fortunatamente senza aver rovinato il cancello d’ingresso che da su via Piave, avevano portato con sé cibo e bevande per celebrare la conclusione dell’anno scolastico. Una serata in compagnia, all’insegna della spensieratezza nonostante il divieto di entrare. Una volta conclusi i festeggiamenti gli amichetti si erano allontanati pensando di passare inosservati. Ma grazie alle telecamere che sorvegliano il parco, collegate direttamente con il comando di Polizia Locale, sono stati individuati.

Saranno impegnati in lavori socialmente utili

Dopo un incontro con le famiglie e un confronto coi genitori, si è deciso di impiegare i ragazzi in alcuni lavori socialmente utili: dalla pulizia del parco stesso fino ad alcuni interventi in biblioteca, come tingere muri e sistemare libri e scaffali.

Una bravata che è costata cara ai ragazzini. Incuranti delle regole hanno infatti pensato che non ci fosse nulla di male nell’introdursi nel parco in tarda serata a bivaccare. Ma affinché imparassero la lezione e non ripetessero l’errore, si è pensato di impegnarli in attività utili alla collettività. Un modo per impiegare il tempo libero decisamente più fruttuoso.

Gli episodi recenti

Episodi simili si sono poi verificati anche più recentemente. Se però, nel caso precedente, i ragazzini erano riusciti ad entrare senza rovinare e forzare i cancelli di ingresso, in questo caso il cancello era invece completamente aperto.

Da qui l’ingresso e l’uscita libera da parte di diversi giovani: un movimento che ha portato alle segnalazioni dei residenti della zona. A seguito degli accertamenti è emerso un errore nella programmazione degli orari, ma il cancello è stato poi sistemato nel giro di breve tempo ed è tornato a chiudersi correttamente.