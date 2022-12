Si mette alla guida di nuovo ubriaco e provoca un incidente: denunciato un besanese

Un besanese è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, dopo aver causato un incidente in viale Kennedy a Besana. Non era la prima volta: già in passato era stato fermato perchè ubriaco.

L'incidente a Besana

Nel fine settimana i carabinieri della stazione di Giussano sono intervenuti a Besana in Brianza dove due automobili erano rimaste coinvolte in un sinistro stradale. L'incidente è avvenuto attorno alle 23,45, in viale Kennedy, all'altezza dell'intersezione con via Matteotti. Per cause in corso di accertamento, un 44enne besanese, mentre era alla guida della propria Renault Clio, ha omesso di dare la precedenza a una Mitsubishi Space Star condotta da un operaio 57enne di Mariano Comense.

I controlli e ritiro della patente

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno sottoposto entrambi al test etilometrico riscontrando solo il 44enne positivo con un tasso alcolemico pari a oltre il doppio del valore consentito ( 1,2 g/l) e pertanto lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza procedendo anche al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo.

Il trasporto in codice verde all'ospedale

Sul posto è subito giunto anche il personale del "118", che ha trasportato - in codice verde - il 57enne al pronto soccorso dell'ospedale di Desio per accertamenti, mentre l'indagato, recidivo per la guida in stato d’ebbrezza, è stato solo visitato sul posto poiché ha rifiutato il trasporto in ospedale.