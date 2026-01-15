Si ribalta con l’auto e finisce in ospedale

Si ribalta con l’auto, 21enne finisce in ospedale. E’ successo ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, in via Degli Angeli Custodi, a Meda.

Si ribalta con l’auto in via Degli Angeli Custodi

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 17. In base a quanto ricostruito, una persona di 21 anni, per cause ancora in fase di accertamento, mentre stava percorrendo via Degli Angeli Custodi si è ribaltata finendo fuori dalla sede stradale.

Sul posto Vigili del Fuoco e soccorritori del 118

Una volta chiamati i soccorsi, sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Seregno: la squadra intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dello scenario incidentale, collaborando con il personale Areu, accorso con automedica e ambulanza.

Ferita una persona di 21 anni

Alla guida della vettura una persona di 21 anni, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio dall’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. Presenti anche le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.