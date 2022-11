Si ribalta con l'auto, spavento per un 34enne

Si ribalta con l'auto nel cuore della notte, un altro spaventoso incidente accaduto a Sovico dopo quello della scorsa settimana.

Si ribalta con l'auto

Un ragazzo di 34 anni, residente a Triuggio, ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato lungo viale Monza all'incrocio con via Lombardia. Il pauroso incidente è accaduto questa notte (sabato 26 novembre 2022) poco dopo l'una. Il giovane era solo a bordo del veicolo e per cause ancora da accertare è finito fuori strada, ribaltandosi.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. All'inizio per il 34enne, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, si è temuto il peggio. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con autopompa dal distaccamento di Seregno e modulo di supporto dal distaccamento di Lissone. I pompieri hanno operato per soccorrere il triuggese che, a seguito dell'urto, non riusciva a uscire dall'auto. Una volta estratto dall'abitacolo, i soccorritori del Seregno Soccorso hanno prestato le prime cure al 34enne, poi trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per essere sottoposto agli accertamenti del caso. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Monza.

Seguono aggiornamenti. Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 29 novembre 2022.