E' successo in direzione Sud, nel tratto tra Carate Brianza e Seregno centro.

Si ribalta con l’auto sulla Valassina, ferito un 18enne. L’incidente si è verificato martedì, 20 gennaio 2026, poco prima delle 20, tra Carate Brianza e Seregno.

Si ribalta sulla Valassina

In base a quanto ricostruito, un 18enne stava percorrendo la superstrada SS36 in direzione sud, quando per motivi da chiarire si è ribaltato sulla carreggiata. Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono portate diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale

Sul posto, per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, sono accorsi l’autopompa da Carate Brianza e il carro fiamma di Seregno volontari, mentre per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della Polizia Stradale.

Il 18enne è stato portato in ospedale

Per soccorrere il 18enne è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, i cui sanitari lo hanno trasferito in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.