In via Lombardia

Si ribalta il rimorchio del camion, interviene l’autogrù per “raddrizzarlo”

E' successo all'intersezione con via Piave, sul posto anche la Polizia Locale.

Meda · 12/11/2025 alle 11:56

di

Si ribalta il rimorchio del camion, necessario l’intervento di un mezzo specializzato per “raddrizzarlo”. E’ successo a Meda.

In base a quanto ricostruito, intorno alle 8 di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, l’autista di un mezzo pesante proveniente dalla Milano-Meda stava percorrendo via Piave e, in prossimità della rotonda, ha svoltato a sinistra verso via Lombardia, ma nell’effettuare la manovra il rimorchio si è piegato finendo in parte nel campo che costeggia la strada.

Sul posto la Polizia Locale e l’autogrù

Il conducente non ha riportato ferite, ma è stato necessario l’intervento della Polizia Locale per regolare il traffico e liberare la carreggiata. E’ stato anche richiesto l’intervento di un mezzo specifico, un’autogrù, che con il braccio ha raddrizzato il rimorchio.

