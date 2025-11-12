Si ribalta il rimorchio del camion, interviene l’autogrù per “raddrizzarlo”

Si ribalta il rimorchio del camion, necessario l’intervento di un mezzo specializzato per “raddrizzarlo”. E’ successo a Meda.

Si ribalta il rimorchio del camion

In base a quanto ricostruito, intorno alle 8 di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, l’autista di un mezzo pesante proveniente dalla Milano-Meda stava percorrendo via Piave e, in prossimità della rotonda, ha svoltato a sinistra verso via Lombardia, ma nell’effettuare la manovra il rimorchio si è piegato finendo in parte nel campo che costeggia la strada.

Sul posto la Polizia Locale e l’autogrù

Il conducente non ha riportato ferite, ma è stato necessario l’intervento della Polizia Locale per regolare il traffico e liberare la carreggiata. E’ stato anche richiesto l’intervento di un mezzo specifico, un’autogrù, che con il braccio ha raddrizzato il rimorchio.