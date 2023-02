Problemi alle caldaie: il sindaco di Barlassina, Piermario Galli, ha firmato un'ordinanza che sancisce la chiusura della scuola primaria per tre giorni.

Guasto alla caldaia, restano a casa tre giorni gli alunni della primaria

Dopo il guasto, il sindaco Piermario Galli ha firmato l’ordinanza: rimarrà chiuso per tre giorni uno degli edifici che compongono la scuola elementare di Barlassina. Si tratta del plesso principale e storico, quello che dà su via Colombo. Per un guasto all’impianto di riscaldamento, già la mattinata di giovedì 16 febbraio era stata complicata per le scuole con l’acqua sui pavimenti, ma il tutto è stato tamponato e oggi, venerdì 17 febbraio, le lezioni sono ricominciate senza particolari problemi. I tecnici, in seguito alle ispezioni, hanno però notato dei danni alle caldaie che necessitano di importanti lavori di manutenzione idraulica ed edile. Per queste ragioni la parte della scuola primaria che ospita le classi di prima, seconda e terza rimarrà chiusa dal 20 al 22 febbraio.

Il dirigente: "Lavori già da sabato"

Così ha spiegato il dirigente, dell'istituto, Simone Cartuccia,

"Non posso scendere nei dettagli tecnici, ma mi hanno detto che le perdite delle tubature sono più gravi del previsto e necessitano di lavori che prevedono lo svuotamento e il fermo delle caldaie, le cui procedure durano qualche giorno. Già da sabato 18 inizieranno i lavori e contiamo di avere tutti in classe di nuovo per giovedì 23".

Disagio per le famiglie, ma "intervento improrogabile"

Disagio in vista quindi per le famiglie degli oltre 150 alunni divisi in 12 sezioni interessati da questo inconveniente, anche se si tratta di lavori decisamente importanti e improrogabili.

"Gli impianti sono talvolta vecchi e ogni tanto cedono – ha aggiunto il preside – Cose del genere purtroppo non sono infrequenti nelle scuole".

Tutte le sezioni di quarta e quinta, invece, continueranno le lezioni nel plesso di via Vecellio; le medie rimarranno regolarmente aperte anche in via Colombo.