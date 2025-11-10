Si sente male e cade dalla bici, 73enne gravissimo in ospedale. E’ successo intorno alle 16 di oggi, lunedì 10 novembre 2025, in via Vignazzola a Meda, al confine con Seveso.

Si sente male e cade dalla bicicletta

In base a quanto ricostruito, il 73enne stava pedalando in via Vignazzola, quando improvvisamente avrebbe accusato un malore ed è finito a terra.

Soccorso con il defibrillatore

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto, supportata da un’automedica, oltre alle pattuglie della Polizia Locale di Meda e Seveso. Il 73enne è stato soccorso con il defibrillatore e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.