Si spaccia per la figlia e tenta la truffa telefonica

Ha finto di essere la figlia e di aver cambiato numero di cellulare, per mandare una raffica di messaggi whatsapp e tentare una truffa telefonica.

Tentata truffa telefonica

Vittima della tentata truffa è un'anziana di 72 anni, residente a Triuggio, che fortunatamente non è cascata nel tranello teso da un 27enne residente in Emilia Romagna. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato. Avrebbe agganciato la donna spacciandosi per la figlia e affermando di aver cambiato il numero di cellulare dopo aver rotto il telefonico. Dopo aver guadagnato la sua fiducia, si sarebbe spinto oltre arrivando a chiedere di poter ricevere un bonifico di 4.389 euro perché in difficoltà economica.

La denuncia

Alla richiesta di una tale somma di denaro, la vittima si è insospettita e fortunatamente non ha mai dato seguito alla richiesta. Ha fatto di più: ha provato a comporre il numero dal quale aveva ricevuto numerosi messaggi sentendo soltanto rumori di sottofondo. Nessuna traccia, dunque, della figlia. La donna, una volta compreso che si trattava di un tentativo di truffa, si è recata dai Carabinieri di Besana Brianza per sporgere denuncia di quanto accaduto. Svolte le indagini, i militari hanno individuato il presunto responsabile, il 27enne romagnolo.

