Si spengono i semafori, la nuova rotatoria alla “prova del nove”

Il panorama viabilistico nel cuore di Arcore sta per cambiare volto. A partire da lunedì 16 febbraio 2026, prenderanno il via i lavori definitivi per la trasformazione dell’incrocio tra Via Roma e Via Casati in una rotatoria.

L’intervento segna una tappa fondamentale per la mobilità cittadina: con la nascita del nuovo assetto rotatorio, verrà ufficialmente rimosso l’attuale impianto semaforico, con l’obiettivo di snellire il traffico e aumentare la sicurezza dell’area.

Modifiche alla Viabilità: cosa sapere

Per permettere il completamento dei lavori e lo smantellamento delle vecchie infrastrutture, sono previste importanti variazioni al traffico a partire dalle ore 09 di lunedì 16 febbraio. Il tratto di strada compreso tra via Manzoni e via Casati sarà chiuso al transito veicolare fino al termine delle lavorazioni previste per la giornata.

Sensi Unici Alternati: Sull’asse di Via Casati, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato.

Gestione del Traffico: Per ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, le operazioni saranno costantemente presidiate e gestite dal personale della Polizia Locale.

Consigli per i Cittadini

Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e, se possibile, a pianificare percorsi alternativi per evitare potenziali rallentamenti durante le ore di punta.

L’amministrazione mira a concludere l’intervento nel minor tempo possibile per restituire alla cittadinanza un incrocio più fluido e moderno.