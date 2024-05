Si squarcia la gomma dell'auto durante il trasporto organi: corsa contro il tempo della Polizia Locale

La gomma del "bolide" utilizzato per il trasporto organi si è squarciata improvvisamente durante una missione. Grazie all'aiuto di alcuni "angeli" la Polizia Locale di Meda è riuscita a portare a termine il servizio, consegnando il rene ad Ancona.

Imprevisto durante il trasporto organi

L'imprevisto è successo ieri, mercoledì 15 maggio 2024, intorno alle 15.30. Due operatori della Polizia Locale erano impegnati in un servizio di trasporto organi nell'ambito del progetto "Meda per la vita", avviato a dicembre 2023 in collaborazione con Areu. Gli agenti sono stati chiamati all'aeroporto di Linate per ritirare dei tessuti e un rene provenienti da Bari, con destinazione rispettivamente il Policlinico di Milano e l'ospedale di Ancona.

Si squarcia la gomma in autostrada

Completata con successo la prima consegna, gli agenti si sono rimessi in moto diretti verso Ancona. Ma intorno alle 15.30, mentre si trovavano in autostrada all'altezza di Modena, una delle ruote dell'Alfa Giulia ad alte prestazioni utilizzata appositamente per questo servizio si è squarciata.

Su un carro attrezzi di passaggio la Polizia Locale è andata da un gommista

Un incidente di percorso che ha allarmato gli agenti, i quali temevano di ritardare di molto la consegna. Fortunatamente il conducente di un carro attrezzi della ditta Autosoccorso di Longagnani A. & Cavicchioli A. di Modena, di passaggio in autostrada, ha notato l'auto dei vigili accostata e si è fermato offrendosi di aiutarli. Ha così caricato il mezzo e accompagnato gli agenti da Bruzzi Gomme a Spilamberto (Modena), dove il gommista ha fornito gratuitamente uno pneumatico agli operatori, consentendo loro di proseguire la missione.

Missione di trasporto organi conclusa alle 19.30

Gli agenti si sono subito rimessi in moto, arrivando a destinazione alle 19.30 circa e concludendo così con successo la missione. Dopo aver consegnato il rene, la Polizia Locale ha fatto ritorno a Meda.

I ringraziamenti del comandante

Il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero, a nome di tutto il comando e dell'Amministrazione comunale, ha voluto scrivere una lettera di ringraziamento sia alla ditta Autosoccorso che alla Bruzzi Gomme: