Si stacca un masso e finisce sul sentiero

Un masso si è staccato ed è finito su un sentiero del Parco della Valle del Lambro, in territorio di Sovico. Fortunatamente non ha colpito nessuno.

Si stacca un masso

Chiusa una porzione di sentiero a causa del distacco di un masso in un'area del Parco regionale della Valle del Lambro, nel tratto in corrispondenza del ponticello pedonale di collegamento tra la sponda di Sovico e quella di Triuggio. Appena ricevuta la segnalazione della caduta del grosso sasso, i tecnici dell'ufficio Ecologica del Comune di Sovico hanno effettuato un sopralluogo a seguito del quale il settore Lavori pubblici, Patrimonio, Ecologia e Tributi ha emesso un'ordinanza di chiusura del tratto di sentiero interessato dalla caduta.

Chiuso un tratto di sentiero

Nell'ordinanza si segnala l'immediata chiusura al transito del sentiero del Parco regionale della Valle del Lambro nel tratto tra via Molino Bassi e Vicolo Lambro "tenuto conto dell'immediata necessità di interdire la circolazione ciclo-pedonale lungo il sentiero, verificate le condizioni della caduta massi da considerarsi pericolo per l'incolumità pubblica. E' urgente e indifferibile dover provvedere all'istituzione temporanea del divieto di transito ciclo-pedonale per tutelare la pubblica sicurezza - si legge nell'ordinanza - Le misure stabilite nel presente provvedimento hanno efficacia immediata e sino ad apposita ordinanza di riapertura".

