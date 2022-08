La sicurezza non va in vacanza, quaranta giorni di controlli a Desio

A Desio la sicurezza non va in vacanza: dall'inizio di luglio quaranta giorni di controlli e operazioni di sicurezza urbana, oltre mille veicoli controllati e ottocento persone identificate.

Sicurezza, quaranta giorni di controlli

Anche in estate non conosce pause l'attività di controllo e presidio del territorio della Polizia Locale di Desio, anzi in alcuni casi si intensifica proprio nei mesi in cui la città "rallenta" durante il periodo delle ferie. In materia di sicurezza dati importanti nel periodo compreso fra l'1 luglio e il 10 agosto scorso: gli agenti non hanno soltanto presidiato il territorio quotidianamente, ma garantito un'attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle normative nelle diverse materie di competenza.

Oltre ottocento persone identificate

Questo il dettaglio dell'attività della Polizia Locale a Desio. Sono stati 1.147 i veicoli controllati, 884 le persone identificate, 306 gli interventi richiesti dai cittadini alla centrale operativa del Corpo e 258 attività eseguite d'iniziativa dal personale. 53 i controlli commerciali, ambientali ed edilizi, mentre sono stati rilevati dieci incidenti. Una decina gli interventi di polizia giudiziaria, undici le persone deferite all'Autorità giudiziaria in stato di libertà e un arresto. Infine sono state accertate 1.311 violazioni al Codice della strada (pari a 100mila euro), una decina i verbali per altre violazioni.