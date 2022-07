Sirene di notte: due gravi incidenti nella notte

Due gravi incidenti si sono verificati nella notte a Bernareggio e lungo la superstrada Valassina nel tratto compreso tra Carate Brianza, Verano Brianza e Paina di Giussano.

Sirene di notte

Il primo incidente si è verificato pochi minuti prima delle 2.30 a Bernareggio lungo al strada provinciale 6. Un uomo di 35 anni ha perso io controllo del proprio veicolo ed è finito contro un ostacolo. Inizialmente si è pensato il peggio e i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate l'ambulanza dei Volontari di Vimercate e l'automedica. Fortunatamente le condizioni dell'uomo sono andate via via migliorando ed è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Monza.

Schianto in Valassina

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina (domenica 24 luglio 2022) alle 5.45 lungo la superstrada Valassina, in direzione nord, nel tratto compreso tra Carate Brianza, Verano Brianza e Paina di Giussano. Tre uomini sono rimasti feriti nello scontro tra due auto, tra cui un ragazzino di 14 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della Polizia stradale di Milano per i rilievi di rito. I tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Desio e Monza per essere sottoposti agli accertamenti del caso.