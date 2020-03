Snorkeling: 600 maschere in poche ore, stop alla raccolta. La Provincia ringrazia i cittadini che hanno aderito all’appello per la loro generosità.

Snorkeling: 600 maschere in poche ore, stop alla raccolta

L’appello lanciato dalla Provincia di Monza e Brianza attraverso i Comuni ha avuto un successo inaspettato grazie alla generosità dei cittadini. In poche ore sono state infatti raccolte 600 maschere di snorkeling della Decathlon, che possono essere riconvertite in maschere C-Pap (ventilazione respiratoria) grazie ad una valvola brevettata dalla azienda “Isinnova” di Brescia e stampata in 3D dalla “Indastria” di Concorezzo .

La modifica di queste maschere permette di avere strumenti in più a disposizione degli ospedali per ossigenare i pazienti ricoverati con problemi respiratori da coronavirus.

Il grazie della Provincia

‼️‼️ 600 mascherine da snorkeling donate in poche ore‼️‼️ ➡️Ringraziamo di cuore ❤️ tutti i cittadini per avere risposto con generosità e tempestività all’appello lanciato dalla Provincia MB e dai suoi Sindaci, permettendo di raccogliere in tempi record il numero necessario di mascherine da snorkeling da riconvertire in mascherine per la ventilazione. Abbiamo dimostrato insieme che “nessuno si salva da solo” come ha detto ieri il nostro Pontefice. GRAZIE‼️‼️

Queste le parole di ringraziamento pubblicate sulla pagina Facebook della Provincia di Monza e Brianza, dove viene anche specificato che nei prossimi giorni saranno raccolte le mascherine donate secondo le modalità indicate nei singoli Comuni. Viene inoltre chiesto “di tenere a disposizione altre mascherine nel caso fosse necessario aprire ancora una raccolta“.

TORNA ALLA HOME PAGE