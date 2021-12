Poco fa

L'incidente nel tardo pomeriggio in via Vittorio Emanuele.

Ambulanza, automedica e carabinieri a Renate nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 dicembre, a seguito di un investimento.

Soccorritori a Renate per una 20enne investita

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 17.17 quando per cause ancora da chiarire una ragazza di 20 anni sarebbe stata investita da un mezzo in transito lungo via Vittorio Emanuele. la situazione è apparsa immediatamente molto critica e dopo la chiamata al 118 sul posto si sono precipitati i volontari della Croce bianca di Melzo e l'automedica.

I soccorritori, arrivati in codice rosso, hanno subito prestato le prime cure alla giovane le cui condizioni fortunatamente sono parzialmente migliorate dopo le prime valutazioni dei sanitari. La 20enne è stata dunque caricata in ambulanza e trasportata in ospedale in codice giallo mentre i Carabinieri della compagnia di Seregno si sono occupati dei rilievi.

(foto archivio)