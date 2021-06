Soccorsi a Besana per una 52enne investita in bicicletta

Una donna di 52 anni è stata soccorsa poco dopo le 16 a Besana in Brianza dopo essere stata investita in bicicletta.

Investita in bicicletta a Besana e trasportata in ospedale

Secondo quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è giunta alle 16.16 e l'incidente è avvenuto in via Verga dove sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Besana per gli accertamenti di rito sulla dinamica.

Per quanto riguarda i soccorsi, inizialmente le condizioni della 52enne erano apparse molto critiche tanto che i volontari della Croce bianca di Besana sono arrivati sul posto in codice rosso. Dopo una prima valutazione delle condizioni della donna, l'emergenza è in parte rientrata e il codice del soccorso è diventato giallo. La 52enne è stata trasportata in ospedale per tutti gli esami del caso.

Un altro incidente nella notte

Nella notte tra lunedì e martedì, sempre a Besana ma in via Kennedy, si è verificato un grave incidente che ha convolto un'auto e una moto. Nel sinistro avvenuto intorno a mezzanotte è rimasto ferito seriamente il motociclista 36enne, mentre il 20enne alla guida dell'auto ha riportato solo lievi conseguenze. CLICCA QUI PER I DETTAGLI