Momenti di apprensione alla primaria Rodari di via Pacini a Seregno. Soccorsi a scuola per il malore di due bambini di nove anni.

Soccorsi a scuola per un malore

Malore a scuola per due bambini di 9 anni che frequentano la primaria Rodari, in via Pacini a Seregno. Un alunno ha avvertito un malore, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 in sirena, in codice rosso. Poco dopo, forse per lo spavento, anche un compagno coetaneo non si è sentito bene ed è dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario.

L’arrivo dei mezzi del 118

Poco dopo le 15 di questo pomeriggio, giovedì 28 gennaio, alla scuola primaria di via Pacini, in zona Sant’Ambrogio, è accorso il personale del 118. Sul posto l’Automedica e l’ambulanza dell’Avis Meda per prestare soccorso al primo alunno che aveva avvertito il malessere. Poi il personale medico ha raggiunto e assistito il secondo bambino che non si è sentito bene.

Allarme rientrato

I soccorsi del personale del 118 sono avvenuti mentre i genitori stavano raggiungendo la scuola materna dell’istituto comprensivo Rodari per prendere i bambini al termine della giornata scolastica. Per fortuna, dopo i primi momenti di apprensione le condizioni dei due alunni della primaria sono apparse meno gravi del previsto. Un alunno è stato accompagnato per accertamenti all’ospedale di Desio. Nel corso del primo pomeriggio, Automedica e ambulanza di Avis Meda era accorsi in una ditta al confine con Cesano per la caduta di un artigiano.