Un 38enne è stato soccorso all'alba per intossicazione etilica. L'ambulanza è stata allertata intorno alle 5.50 e ha raggiunto l'uomo in via Lecco a Monza.

Soccorso all'alba per un'intossicazione etilica

L'uomo è stato soccorso dai volontari della Croce rossa locale arrivati sul posto assieme ai Carabinieri. In un primo momento le condizioni del 38enne erano apparse serie tanto che la macchina dei soccorsi si è attivata in codice giallo. Poi, dopo i primi accertamenti, l'allarme è rientrato. L'uomo si è ripreso ed è stato trasportato al Policlinico in codice verde.

Gli interventi di soccorso della serata

Nella serata di ieri, poco prima di mezzanotte, è stato invece soccorso a Lissone, in via Martiri della Libertà, un 29enne, sempre per intossicazione. Il ragazzo raggiunto dai volontari della Croce verde locale e dai Carabinieri della Compagnia di Desio è stato trasportato al San Gerardo per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sarebbero buone.

Sempre ieri sera, alle 21.45, gli operatori di Avps Vimercate sono stati inviati a Ornago, in via Sanatorio per un infortunio occorso a un 15enne. Le ragazzino, soccorso in strada dopo l'infortunio, le cui modalità non sono chiare, è stato visitato e poi trasportato in buone condizioni all'ospedale di Vimercate. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.