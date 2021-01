Sono 1.780 le vittime ufficiali del coronavirus nel 2020. Nella Provincia MB si sono contati 48.240 contagi dall’inizio della pandemia.

Nei bilanci di un anno che purtroppo ricorderemo a lungo c’è anche quello relativo alle vittime di coronavirus. In Provincia di Monza e della Brianza a ieri, 31 dicembre, i decessi ufficiali erano 1.780, quasi equamente distribuiti tra la prima e la seconda ondata di una pandemia che ha sconvolto il mondo.

I contagiati complessivi (che comprendono anche le persone che in questi mesi sono guarite o purtroppo sono decedute) sono stati 48.240, con una percentuale di contagi sulla popolazione pari al 5,52%. Peggio di noi come numero di contagiati stanno Varese, che è al 5,81% e Como, al 5,66%.

Nel nostro territorio la percentuale più alta di contagiati rispetto alla popolazione si registra a Limbiate, con il 7,17%, seguita da Cogliate, con il 7,02%.

Le province più colpite dalla pandemia nella prima ondata, come Brescia, Bergamo e Lodi hanno una percentuale di contagi inferiore, rispettivamente del 3,31, del 2,53 e del 4,62%.

Con Milano, sono le province di Brescia e Bergamo a contare il numero più alto di vittime. A Milano nel 2020 il Covid-19 ha causato 7.419 decessi, a Bergamo 3.328 e a Brescia 3.094. Complessivamente la Lombardia conta 25.123 morti causa coronavirus nel 2020.

In Italia nel 2020 le vittime di Covid-19 sono state 74.159 (le ultime 555 ieri, 31 dicembre) ma secondo l’Istat, l’Istituto nazionale di statistica i morti “in eccesso” rispetto alla media dei quattro anni precedenti sono in realtà di più, perché alla fine di novembre erano già 84mila sopra la media. Per avere il dato preciso al 31 dicembre bisognerà però attendere qualche giorno.

Ora la speranza è riposta nel vaccino; la somministrazione è iniziata anche nei nostri ospedali. Alla giornata di ieri in Lombardia erano state vaccinate 2.171 persone.

