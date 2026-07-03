Sorpresi dalla Polizia Locale con l’hashish: scatta il ritiro della patente

Due giovani, un minorenne e un maggiorenne residenti a Cesano Maderno, sono stati trovati in possesso di circa 5,5 grammi di hashish durante un controllo della Polizia Locale, nell’ambito delle attività del progetto Stazioni Sicure.

Sorpresi dalla Polizia Locale con l’hashish

Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi in via Sant’Eurosia, dove gli agenti della Polizia Locale guidata dal comandante Gabriele Caimi sono intervenuti a seguito di una segnalazione, con il supporto dell’unità cinofila antidroga. Nel corso dell’operazione, i due ragazzi sono stati fermati e sottoposti a verifica, che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, poi sequestrata.

Per entrambi sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente. Nei confronti del maggiorenne, sorpreso alla guida di un’autovettura, è stato inoltre disposto il ritiro della patente.

Il progetto Stazioni Sicure

L’intervento, come detto, rientra nelle attività del progetto Stazioni Sicure, che mira a rafforzare il presidio del territorio e il contrasto al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. “Le attività di controllo da parte della Polizia Locale proseguiranno nelle prossime settimane, con interventi mirati nelle aree considerate più sensibili del territorio comunale”, avvisano dal Comune.