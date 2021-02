Sorpreso a spacciare cocaina in strada: 38nne arrestato per la terza volta

É stato sorpreso a spacciare cocaina in strada, arrestato dai Carabinieri un 38enne italiano recidivo. L’uomo è stato fermato ad Agrate Brianza nella serata di lunedì.

Sorpreso a spacciare cocaina in strada

Nella serata di lunedì 22 febbraio, quasi allo scattare del coprifuoco disposto nel rispetto delle normative anti-covid, i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Vimercate nel transitare in via Matteotti ad Agrate Brianza, hanno notato due autovetture avvicinarsi tra loro. I Carabinieri hanno poi visto un soggetto scendere ed avvicinarsi al finestrino dell’altra autovettura e cedere dello stupefacente (cocaina) per un peso complessivo di mezzo grammo circa ad un acquirente italiano 50enne, dietro corrispettivo di una banconota da € 50. Entrambi sono stati prontamente bloccati dagli operanti.

Mentre il cliente sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore, per il pusher, trovato in possesso anche di circa 200 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’illecita attività di spaccio sono scattate le manette. La successiva perquisizione nell’abitazione ha permesso di rinvenire anche un bilancio elettronico di precisione usato per confezionare lo stupefacente. Dichiarato in stato di arresto veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Vimercate da dove si è celebrato, a mezzo video-conferenza con il Tribunale di Monza, il rito direttissimo al cui esito, dopo la convalida dell’arresto, veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Arrestato per la terza volta

L’uomo non nuovo a tali condotte era già stato arrestato dal medesimo reparto dell’Arma due volte nell’anno 2020, in particolare: ad aprile quando è stato trovato in possesso di 41 dosi di cocaina per un peso di circa 30 grammi, nonché la somma contante di euro 2.575; ad ottobre quando i militari lo hanno trovato in possesso di 10 involucri in cellophane contenti complessivamente 5,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché la somma contante, in banconote di vario taglio, pari a 815 euro.