Scongiurato il pericolo lockdown ad Agrate, dati rassicuranti dalla scuola e nessun focolaio di coronavirus in corso.

Sospiro di sollievo, è proprio il caso di dirlo, dopo i risultati dei tamponi effettuati su alunni e personale scolastico negli ultimi giorni.

Ricordiamo che l’Ats, giovedì 18 febbraio 2021, aveva comunicato alla dirigente scolastica Maria Giordano e al sindaco Simone Sironi l’interruzione delle lezioni in presenza per tutte le classi della scuola primaria del plesso di via Battisti dell’istituto comprensivo Bontempi di Agrate.

I positivi a scuola sono una decina

In base ai primi dati comunicati nella giornata odierna, lunedì 22 febbraio 2021, da parte di Ats al sindaco Sironi, i positivi (tra studenti e personale) sono una decina su oltre 400 tamponi effettuati tra venerdì e sabato. Gli studenti, ricordiamo, fanno parte delle 16 classi finite in quarantena.

“Dai dati emerge che sono solamente una decina i positivi, questo significa che non c’è alcun focolaio nella scuola primaria e che Agrate non andrà incontro a nessun lockdown, dunque una situazione decisamente non allarmante che scongiura l’avvio di misure più restrittive e che può essere gestita con quelle già messe in atto – ha commentato il sindaco Sironi – Invece ricordo ancora che i bambini messi in quarantena devono rigorosamente rispettare l’obbligo di rimanere a casa: per questo confido di poter contare soprattutto sulla collaborazione e sul senso di responsabilità dei loro genitori, ben comprendendo anche le notevoli difficoltà di gestione che si trovano a dover affrontare”.

“Attualmente sono 126 i positivi in tutto il territorio agratese”

Il sindaco ha anche fatto un bilancio degli attualmente positivi in tutta Agrate.

“Ad oggi (lunedì 22 febbraio 2021) sono 126 i positivi in tutto il territorio comunale – ha continato Sironi – Un dato in leggera ascesa. Per quanto riguarda la scuola posso aggiungere che abbiamo ultimato le operazioni di sanificazione dei locali grazie al prezioso aiuto dei volontari della Protezione civile”.

Tamponi per 400 persone, tra piccoli e grandi

Nei giorni scorsi, ricordiamo, gli alunni di 16 delle 21 classi della scuola, insegnanti e personale della mensa, sono stati invitati a sottoporsi a tampone. Quasi 400 persone, tra piccoli e grandi, testate nel giro di 24 ore. Fortunatamente l’esito dello screening fa ben sperare, solo una decina i positivi.

Da oggi a lunedi in Dad

Da oggi, lunedì e fino a giovedì le lezioni proseguiranno comunque da casa con la didattica a distanza. Da venerdì alunni e inseganti potranno tornare in presenza.