I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato due uomini di 42 e 43 anni, residenti nel torinese. Durante un’attività di contrasto ai truffatori in danno degli anziani, sono stati fermati in autostrada e trovati in possesso di oltre un chilogrammo di marijuana.

Sospetti truffatori arrestati con un chilo di droga

L’attività dell'Arma scaturisce da un più complesso servizio coordinato con pattuglie in divisa e altre in borghese, condotto nei giorni scorsi, per intercettare eventuali truffatori che da tempo colpiscono in provincia, così come nel resto del territorio nazionale. Verso le 12.30 una pattuglia in borghese del Nucleo operativo e radiomobile, mentre percorreva la Ss 36 in direzione di Milano, ha notato due individui sospetti a bordo di una Nissan Juke nera, che procedeva a forte velocità. Poco prima una vettura monovolume dello stesso colore era stata segnalata quale mezzo di fuga di due truffatori, che avevano appena tentato un colpo.

L'inseguimento lungo l'autostrada A4

Insospettiti i militari in borghese hanno cercato di non perdere di vista la Nissan Juke, che intanto giunta a Sesto San Giovanni si era immessa sull’autostrada A4 in direzione di Torino. Al contempo è stato richiesto l’intervento in supporto di altre pattuglie per fermare quel mezzo che finalmente, dopo alcune decine di chilometri, è stato intercettato all’altezza di Marcallo con Casone da un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni.

I presunti truffatori arrestati e in libertà

La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare, all'interno di una busta gialla della spesa, un grosso pacco in cellophane contenente un chilogrammo di marijuana. Il 42enne e il 43enne - entrambi con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, il secondo anche per reati contro la persona e in materia di armi - sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e traffico di stupefacenti. Sono stati condotti in caserma a Seregno per gli accertamenti del caso, dove sono stati trattenuti a diposizione dell’Autorità giudiziaria di Milano fino all’udienza del giorno successivo. Convalidato l’arresto, il 42enne è stato rimesso in libertà e il 43enne sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Entrambi andranno a giudizio il prossimo 6 dicembre.