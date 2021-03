Sottopasso pedonale, un progetto per riqualificarlo

Sottopasso pedonale di via Verdi a Lentate, entro l’estate un progetto per riqualificarlo.

Riaperto il sottopasso pedonale

E’ stato riaperto giovedì mattina ed è quindi tornato agibile il sottopasso ciclo-pedonale che collega via Verdi al quartiere San Gerolamo e viceversa. Domenica pomeriggio della scorsa settimana era stato chiuso a seguito della segnalazione di un passante, che aveva fatto notare la presenza di ferri in vista e calcinacci. Sul posto erano prontamente intervenuti i Vigili Del Fuoco, i Carabinieri della stazione locale e i tecnici di Rfi, oltre agli assessori Matteo Turconi, Marco Boffi e Andrea Pegoraro. Il passaggio era stato reso inagibile apponendo il nastro bianco e rosso e il giorno seguente, lunedì, un professionista del Comune aveva effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e decidere come intervenire. A seguito della messa in sicurezza, con la sistemazione dei muri e la copertura dei ferri più a vista e potenzialmente pericolosi, il passaggio giovedì mattina è stato riaperto.

Entro l’estate sarà finanziato un progetto per sistemarlo

«Entro l’estate verranno progettati e finanziati per un importo di circa 20/25mila euro i lavori necessari per riqualificarlo», ha assicurato il sindaco Laura Ferrari. «Bisognerà intervenire tagliando i parapetti ammalorati, scrostando le pareti fino alla parte metallica, effettuare un apposito trattamento antiruggine e coprire e imbiancare il tutto – ha precisato Turconi – Infine verrà applicata una guaina affinché l’acqua non si infiltri».