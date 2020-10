Sovico, lavori per potenziare la fognatura

Lavori a Sovico in via Santa Caterina per potenziare la fognatura.

Lavori per potenziare la fognatura

E’ dietro l’angolo l’apertura del cantiere di BrianzAcque per il potenziamento del tratto di rete fognaria in via Santa Caterina da Siena, nota anche come ex Molino Bassi. Un intervento che, a Sovico, va ad aggiungersi a quello di rinnovo della rete idrica, attualmente in corso in via Teruzzi, nel cuore del comune brianzolo. I nuovi lavori, che prenderanno il via la settimana prossima, hanno un costo di 327.977 euro e una durata lavori di 70 giorni.

Il progetto

L’ottimizzazione del sistema fognario in via Santa Caterina rappresenta la concretizzazione da parte gestore del servizio idrico integrato locale di una richiesta della Provincia di Monza e Brianza finalizzata a una sensibile riduzione degli scaricatori, oggi esistenti sulla riva destra del fiume Lambro. Un progetto, a firma del settore pianificazione e progettazione di BrianzAcque che, anche in accordo con l’Amministrazione comunale, verrà attuato in due distinte fasi, una nell’anno in corso e l’altra, successiva, nel 2021.

L’intervento

In questa prima parte, si procederà alla demolizione e al potenziamento delle condotte esistenti. Al loro posto, saranno posate tubazioni di diametro più ampio e già adeguate a ricevere in futuro anche le portate in arrivo dalla via Micca allorchè si darà corso al progetto di rifacimento e potenziamento della fognatura in quella strada. L’obiettivo finale è quello di dimezzare il numero di sfioratori, portandoli da 6 a 3.

L’intervento verrà realizzato mediante scavo a cielo aperto avente larghezza pari a 2,00m e lunghezza totale di circa 370 metri. Il cantiere avrà un impatto sulla viabilità ridotto al minimo.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 20 ottobre 2020.

