Spaccata al bar: via con soldi, sigarette e cambiamonete

A Camnago

Ennesima intrusione notturna dei delinquenti: erano già entrati in azione a fine giugno.

Spaccata al bar-tabaccheria "Anna" a Camnago, frazione di Lentate: ladri in fuga con soldi, sigarette e cambiamonete.

Spaccata al bar-tabaccheria

Hanno sfondato il muretto che costeggia i binari, tagliato la saracinesca con il flessibile e spaccato il vetro. Una volta dentro hanno fatto man bassa di sigarette, portando via stecche per oltre 15mila euro e, non contenti, hanno rubato pure un cambiamonete e il fondo cassa di circa 400 euro. Ennesima spaccata notturna al bar-tabaccheria «Anna» di via XXIV Maggio, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. A distanza di tre mesi, il copione è quasi lo stesso, anche se stavolta i delinquenti sono riusciti ad arraffare anche le sigarette.

Delinquenti immortalati dalle telecamere

Proprio come per l’episodio precedente, avvenuto a fine giugno, i malviventi sono stati immortalati dal sistema di videosorveglianza del locale. «Sono entrati in azione intorno alle 3 ed erano in cinque - spiega la titolare, Anna Zhang, che all’indomani della spaccata era già al lavoro, nonostante la rabbia e l’amarezza - Per non farsi riconoscere erano incappucciati e per non lasciare tracce indossavano i guanti, alcuni neri e altri bianchi».

