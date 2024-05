A Cesano Maderno, i Carabinieri della Tenenza hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli, di 25 e 19 anni, con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri arrestano due fratelli

L’attività è scaturita dal rinvenimento di una modica quantità di marjuana per uso personale effettuato dai militari a seguito del controllo del conducente di un’autovettura parcheggiata in un luogo isolato del territorio comunale noto per essere frequentato da assuntori di stupefacenti. Un mirato servizio di osservazione ha permesso ai carabinieri di risalire e individuare in breve tempo gli spacciatori e la loro abitazione.

La perquisizione a casa dei due cesanesi

È stata quindi effettuata una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti oltre 140 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina e 1.000 euro in contanti, oltre a materiali utilizzati per il confezionamento delle dosi come bustine di plastica, bilancini elettronici di precisione e un coltello con residui di hashish e marijuana sulla lama. Le dosi erano occultate all’interno portarullini fotografici in plastica, nei cuscini di una sedia in giardino e in altre parti dell’abitazione.

Arresti domiciliari e obbligo di firma

Le sostanze stupefacenti, il materiale per il confezionamento e il denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due fratelli, convalidato nell’udienza celebrata con rito direttissimo in Tribunale di Monza, al termine della quale il giudice ha stabilito che, nelle more del giudizio, il 25enne fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre al 19enne venisse applicato l’obbligo di presentazione presso la Tenenza di via Nazionale dei Giovi.