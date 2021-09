Spara al cane con una pistola a salve, allarme in piazza a Barlassina.

Momenti di apprensione intorno alle 19.30 di oggi, lunedì 6 settembre 2021, in piazza Cavour a Barlassina. I contorni dell'episodio sono ancora in fase di definizione, ma in base a quanto è stato possibile ricostruire un 50enne, volto già noto alle forze dell'ordine, avrebbe sparato al suo cane con una pistola a salve per farlo salire in auto.

Si è temuta una sparatoria, poi l'allarme è rientrato

I colpi di pistola hanno allarmato le persone presenti in piazza e qualcuno ha temuto che fosse in corso una sparatoria, allertando immediatamente le Forze dell'ordine. Constatato quanto accaduto, l'allarme è rientrato. All'arrivo delle Forze dell'ordine il soggetto in questione si era già allontanato.