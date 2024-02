Fleximan in azione a Meda? E’ la domanda che si sono fatti in questi giorni diversi cittadini, dopo aver visto che è stata abbattuta la colonnina arancione posizionata in via Trieste, nel quartiere San Giorgio.

Sparito un autovelox, Fleximan a Meda?

I vandali che nelle ultime settimane hanno preso di mira i «Velo ok» nel Milanese hanno colpito anche in città? «Non mi risulta», afferma il comandante della Polizia Locale Claudio Delpero

La colonnina arancione abbattuta da un'auto

A chi si chiede che fine abbia fatto l’autovelox arancione posizionato in via Trieste risponde: