Spavento per un 50enne caduto dalla bici questo pomeriggio (sabato 20 giugno 2020) a Triuggio.

Caduto dalla bici

Mancavano pochi minuti alle 16 quando è stato dato l’allarme per un uomo di 50 anni caduto dalla bicicletta. All’inizio si è temuto il peggio tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso perché l’uomo sembrava aver perso i sensi. Sul posto, piazza Boretti in località Ponte, si sono portate l’ambulanza della Croce bianca di Besana in Brianza e l’automedica di Monza e Brianza. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della caduta, le condizioni del 50enne, residente in zona, sono migliorate tanto che l’uomo, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Biassono, competente sul territorio. Dai primi accertamenti eseguiti dalle autorità competenti sembrerebbe che l’uomo sia caduto mentre percorreva in discesa una strada secondaria che conduce alla frazione di Rancate.

