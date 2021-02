Spazio studio all’oratorio per adolescenti e giovani. La novità alla parrocchia Sacra Famiglia di Cesano Maderno.

Spazio studio all’oratorio

Ieri pomeriggio, lunedì 15 febbraio 2021, all’oratorio della Sacra Famiglia, è stato inaugurato lo spazio studio per adolescenti e giovani organizzato dalla Comunità pastorale Santissima Trinità di Cesano Maderno. Per tre giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalle 15 alle 18, lo spazio sarà a disposizione degli studenti a partire dalla prima superiore. L’adesione è totalmente gratuita.

Nel rispetto delle norme anti – Covid

Lo spazio, sorvegliato dal diacono don Paolo Timpano e da un gruppo di educatori, non è pensato per uno studio assistito o per momenti di gioco, ma per lo studio individuale. Le entrate e le uscite dei ragazzi saranno registrate e verranno rispettate le misure di distanziamento anti-Covid. Ora che le sale studio della biblioteca cittadina non sono accessibili, questa proposta rappresenta una valida alternativa per gli studenti in cerca di un luogo consono per lo studio.

“Riattivare l’esperienza oratoriana”

“L’idea nasce dal desiderio di riattivare l’esperienza oratoriana interrotta da troppo tempo a causa della pandemia – spiega don Fabio Viscardi, responsabile della Comunità – Quest’estate avevamo già pianificato di creare uno spazio per lo studio durante il periodo scolastico ma il secondo lockdown non ci ha permesso di concretizzarlo. Adesso che le restrizioni si sono notevolmente allentate abbiamo pensato che fosse arrivato il momento giusto per far tornare i nostri ragazzi a vivere gli spazi dell’oratorio insieme. Possiamo accogliere fino a venti ragazzi in contemporanea”.