La Protezione civile di Lesmo, Camparada e Correzzana fa il pieno di solidarietà. Merito di tante famiglie del territorio che hanno aderito alla bellissima iniziativa promossa nei mesi scorsi dal sodalizio delle Tute Gialle.

“Spesa Sospesa”, la Protezione civile fa il pieno di solidarietà

Il progetto della “Spesa Sospesa” era partito lo scorso dicembre. I volontari della Protezione civile, in occasione delle festività natalizie, avevano invitato la comunità a offrire un sostegno concreto alle famiglie che oggi vivono in condizioni di difficoltà. Una richiesta che non è caduta nel vuoto, ma anzi ha raccolto una grandissima partecipazione. A testimoniarlo sono soprattutto i numeri, visto che a oggi sono stati donati oltre 140 litri di latte, 190 kili di generi alimentari e tantissimi giochi destinati ai bambini.

Le donazioni

Il materiale è stato poi confezionato e devoluto alle realtà attive nel circondario. Giocattoli e beni di prima necessità alimentare sono stati infatti consegnati alla Caritas parrocchiale per la distribuzione tra le famiglie di Lesmo, Camparada e Correzzana messe in ginocchio dalla crisi in questo momento di grande emergenza. Altri giochi e merendine, invece, sono stati destinati all’Istituto “Mamma Rita” di Monza in occasione dell’Epifania.