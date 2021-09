Spinta da un puledro 15enne finisce in ospedale

Spinta da un puledro una 15enne ha battuto il volto contro un cassonetto in legno ed è finita in ospedale. E' successo ieri, martedì 21 settembre 2021, al centro ippico di via Gerbino a Lentate sul Seveso.

Spinta da un puledro 15enne sbatte il volto contro un cassonetto

In base a quanto è stato possibile ricostruire, intorno alle 19 la ragazza, impegnata nelle operazioni di rimessaggio, è stata spinta da un puledro particolarmente agitato e ha battuto violentemente il volto contro lo spigolo di un cassonetto in legno.

Sul posto elisoccorso e ambulanza

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto e la malcapitata è stata trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo dove è stata tenuta in osservazione per una ferita al volto.