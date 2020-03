Sta meglio la collaboratrice di Fontana positiva al Coronavirus

Migliorano le condizioni di salute della collaboratrice del governatore della Lombardia Attilio Fontana che nei giorni scorsi è risultata positiva al Coronavirus.

A raccontarlo è l’agenzia di stampa Adnkronos che è riuscita contattare la donna, residente a Sulbiate, che attualmente si trova ricoverata all’ospedale Sacco di Milano.

“Sono in ospedale come è giusto che sia, ma dal punto di vista di come mi sento sarei potuta tranquillamente stare anche a casa; la febbre, ripeto, non c’è più e oggi ad esempio sarei andata volentieri a giocare a tennis, o a fare un giro al parco. Ma non mi annoio: oltre a leggere libri, l’occupazione, tra mail e chiamate al cellulare, non manca”, ha raccontato la donna all’agenzia di stampa.