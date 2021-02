Stanco della ciclabile piena di rifiuti la ripulisce e pubblica un video. Protagonista Thomas Besana che ha deciso di documentare il problema per sensibilizzare i cittadini.

Thomas Besana abita da poco a Tregasio e da cittadino attento ha subito notato un problema che si presenta purtroppo molto spesso in diversi comuni della Brianza: i rifiuti abbandonati a bordo strada.

Una seccatura che ha riscontrato anche vicino a casa, dove vive con la sua compagna.

“Percorriamo spesso a piedi la pista ciclabile che si trova vicino alla nostra abitazione e con amara sorpresa ci siamo resi conto che le persone l’hanno presa per una discarica. Rifiuti di ogni genere abbandonati sia da una parte che dall’altra della strada”.

Ripulisce e documenta tutto in un video

Thomas ha deciso così di fare qualcosa di utile in prima persona per cercare di porre rimedio a questo malcostume dannoso per l’ambiente. Armato di paletta raccogli rifiuti e bidone ha percorso la ciclabile raccogliendo uno ad uno i rifiuti trovati a bordo strada e nei campi.

Ma si sa quanto sia importante sensibilizzare i cittadini in queste situazioni: ecco che allora Thomas non solo è stato protagonista di un comportamento virtuoso ma ha anche documentato tutto con una videocamera e poi pubblicato un video sul suo canale Youtube.

“La situazione è abbastanza critica e vorrei far emergere questo problema per sensibilizzare più persone possibili” – ha spiegato.

Qui il video: